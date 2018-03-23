В Якутии подросток, убивший трех человек и покушавшийся на жизнь семерых, получил 10 лет колонии

Верховный суд Якутии вынес 22 марта приговор двум юношам, которые признаны виновными в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство еще семерых жителей, в том числе ребенка.

Обвиняемому, который на момент совершения преступления был подростком, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима . Это максимальный срок заключения для подростка. Его старшему приятелю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает

официальный сайт

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 25 сентября 2016 года в селе Сайды осужденные, которым на тот момент исполнилось 17 и 18 лет, пришли в пьяном состоянии в квартиру к ранее знакомому односельчанину. В ходе распития алкоголя они вспомнили о давней ссоре с хозяином жилища. Тогда гости задушили собутыльника.

"Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа, тщательным образом сокрыв следы и уничтожив вещи, свидетельствующие о присутствии в квартире посторонних", — говорится в пресс-релизе.

После этого молодые люди «незаконно вооружились карабинами СКС и „Вепрь“ и решили скрыться от следствия, угнав автомашину Toyota Hiace со двора другого местного жителя». Они также намеревались убить свидетелей.

Не найдя в салоне автомобиля ключи зажигания, злоумышленники попытались проникнуть внутрь дома. Однако 49-летний хозяин, услышав около 6:00 шаги, вышел на крыльцо. Один из преступников произвел не менее четырех выстрелов в голову и туловище хозяина жилища. Раненый мужчина упал и закричал находившейся на веранде супруге, чтобы она вызвала помощь.

"Следователи установили, что хозяин дома был убит на глазах супруги", — отметили в СК РФ. Зная о том, что в доме находятся дети и другие жильцы, нападавшие стали стрелять по нему. Заметив 23-летнего племянника потерпевшего, который тоже вышел на крыльцо, они застрелили молодого человека. Потерпевший получил пять ранений руки, ноги и туловища, сообщало информагенство

YakutiaMedia.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежду Дворецкую

Когда к месту происшествия стали прибывать другие жители села, обвиняемые скрылись, похитив гладкоствольное ружье 12-го калибра. На поиски преступников отправились полицейские и местные жители.

Утром 26 сентября 2016 года в шести километрах от села в лесном массиве на берегу реки Яна был обнаружен 18-летний подозреваемый. Он получил огнестрельное ранение нижней челюсти и носовой области при попытке совершить суицид.

Пострадавшего отправили в больницу и прооперировали.

В тот же день в ходе оперативно-поисковых мероприятий в одном из нежилых домов села Сайды был пойман 17-летний нападавший. В ходе задержания он получил огнестрельное ранение ноги.

В лесу оперативникам удалось найти похищенное ружье и патроны. Фотографии найденного оружия и боеприпасов, а также подозреваемых опубликовало агентство

"Якутск.ru"

Следователи установили, что ранее обвиняемые совершили кражу продуктов питания из сельской пекарни и ряд иных имущественных преступлений.

Нападение на семью в Сайдах «вызвало широкий резонанс в Якутии в связи с жестокостью и дерзостью преступников, а также отчаянными попытками обвиняемых скрыться от сотрудников правоохранительных органов и избежать наказания», отметили в СК РФ.

Для расследования данного уголовного дела была создана следственная группа из числа сотрудников Верхоянского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста. К работе по изобличению виновных были также привлечены сотрудники отдела полиции. В рамках расследования было проведено более 20 сложных экспертных исследований.