В Якутии двое молодых людей отправятся в колонию за тройное убийство

"Ночью 25 сентября 2016 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения явились в квартиру к ранее знакомому односельчанину и в ходе распития спиртных напитков, вспомнив о давней ссоре с хозяином жилища, совершили его убийство путем удушения. Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа", — говорится в сообщении.

После этого молодые люди вооружились карабинами СКС и «Вепрь» и решили угнать Toyota Hiace со двора другого местного жителя. Хозяин иномарки в этот момент вышел на крыльцо. Один из фигурантов дела несколько раз выстрелил в мужчину и убил его, отмечает следствие.

По данным СУСК, обвиняемые, зная о том, что в доме есть другие люди, в том числе дети, устроили стрельбу по дому, а заметив 23-летнего племянника потерпевшего, убили его. После этого фигуранты скрылись, похитив ружье.

Утром 26 сентября 2016 года в лесу с огнестрельным ранением нижней челюсти и носа был обнаружен 18-летний подозреваемый, который пытался покончить с собой, но выжил. После был задержан его 17-летний приятель, который в ходе задержания получил огнестрельное ранение ноги. Следователи установили, что ранее обвиняемые совершили ряд краж.