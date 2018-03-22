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В Якутии двое молодых людей отправятся в колонию за тройное убийство
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В Якутии двое молодых людей отправятся в колонию за тройное убийство 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Двое юношей в Якутии осуждены на 10 и 25 лет колонии за убийство троих человек, угон машины и кражи, сообщает республиканское СУСК РФ.
"Ночью 25 сентября 2016 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения явились в квартиру к ранее знакомому односельчанину и в ходе распития спиртных напитков, вспомнив о давней ссоре с хозяином жилища, совершили его убийство путем удушения. Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа", — говорится в сообщении.
После этого молодые люди вооружились карабинами СКС и «Вепрь» и решили угнать Toyota Hiace со двора другого местного жителя. Хозяин иномарки в этот момент вышел на крыльцо. Один из фигурантов дела несколько раз выстрелил в мужчину и убил его, отмечает следствие.
По данным СУСК, обвиняемые, зная о том, что в доме есть другие люди, в том числе дети, устроили стрельбу по дому, а заметив 23-летнего племянника потерпевшего, убили его. После этого фигуранты скрылись, похитив ружье.
Утром 26 сентября 2016 года в лесу с огнестрельным ранением нижней челюсти и носа был обнаружен 18-летний подозреваемый, который пытался покончить с собой, но выжил. После был задержан его 17-летний приятель, который в ходе задержания получил огнестрельное ранение ноги. Следователи установили, что ранее обвиняемые совершили ряд краж.
Подсудимые признали вину. Приговором Верховного суда республики Саха (Якутия) подсудимый, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, признан виновным и приговорен к максимально предусмотренному для данной категории лиц наказанию — 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его старшему приятелю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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