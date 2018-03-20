Ещё
Лишенный прав депутат попытался скрыться от ДПС на скутере и упал в грязь лицом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лишенный прав депутат попытался скрыться от ДПС на скутере и упал в грязь лицом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Липецкой области будут судить лишенного водительских прав депутата, который ездил на скутере пьяным и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Видеозапись погони опубликована в YouTube-канале ведомства.
По версии следствия, 3 июля 2017 года пьяный депутат сельского поселения на скутере не остановился по требованию инспекторов ДПС для проверки документов. Пытаясь скрыться от полицейских, он свернул на проселочную дорогу, не справился с управлением и упал в грязь лицом. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, но утверждал, что не пил алкоголь перед поездкой. Позднее выяснилось, что в июле 2016 года суд оштрафовал его и лишил прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии.
Депутат обвинили по статье 264.1 УК («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня32
Над Су-57 нависла угроза260
В МИД РФ приглашены все иностранные послы107
Умер Виктор Ерин25
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора91
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение