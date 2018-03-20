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Принудительное лечение назначено жителю Балахны за убийство сожительницы
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Принудительное лечение назначено жителю Балахны за убийство сожительницы 

В городе N 7 часов назад
Фото: В городе N
Принудительное лечение от психического расстройства назначено в виде наказания жителю Балахны за убийство сожительницы. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.
Трагедия произошла в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне 25 октября 2017 года. 41-летний мужчина нанес ножевое ранение по шее своей 60-летней сожительнице, от чего женщина скончалась на месте. О содеянном осужденный рассказал своей родственнице, а та в свою очередь сообщила в полицию.
29 октября 2017 года тело пенсионерки было обнаружено в ее квартире, а мужчину заключили под стражу.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что убийца страдает хроническим психическим расстроством, поэтому не может в полной мере контролировать свои дейтсвия и не осознает свою опасность для общества.
Напомним, житель Ворсмы до смерти избил жену-инвалида.
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