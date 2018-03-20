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Двое южноуральцев пойдут под суд за контрабанду наркотиков из Китая
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Двое южноуральцев пойдут под суд за контрабанду наркотиков из Китая 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Двое жителей Златоуста обвиняются в контрабанде и сбыте синтетических наркотиков, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
В декабре 2017 года в одном из почтовых отделений Златоуста была задержана 30-летняя женщина, в сумке у неё лежала посылка из Китая, в которой находились два пакетика с белым порошком.
По данным экспертов, это был синтетический наркотик «N-метилэфедрон» в крупном размере. В ходе расследования был задержан 39-летний сообщник задержанной, который оформлял и оплачивал посылки, отслеживал их путь и как только они приходили на почту, сообщал об этом своей пособнице.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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