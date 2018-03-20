Двое южноуральцев пойдут под суд за контрабанду наркотиков из Китая

Двое жителей Златоуста обвиняются в контрабанде и сбыте синтетических наркотиков, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В декабре 2017 года в одном из почтовых отделений Златоуста была задержана 30-летняя женщина, в сумке у неё лежала посылка из Китая , в которой находились два пакетика с белым порошком.

По данным экспертов, это был синтетический наркотик «N-метилэфедрон» в крупном размере. В ходе расследования был задержан 39-летний сообщник задержанной, который оформлял и оплачивал посылки, отслеживал их путь и как только они приходили на почту, сообщал об этом своей пособнице.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.