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Житель Башкирии под наркотиками насмерть сбил молодую девушку на «зебре»
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Житель Башкирии под наркотиками насмерть сбил молодую девушку на «зебре» 

АиФ-Уфа 6 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
В Ишимбае 25-летнего водителя будут судить за совершение смертельного ДТП под действием наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, утром в сентябре прошлого года в Ишимбае мужчина ехал на «KIA RIO» под наркотиками.
На перекрестке улиц Стахановская и Бульварная он проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем и на пешеходном переходе сбил 21-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась на месте. «При химико-токсилогическом исследовании в организме водителя были обнаружены наркотические средства группы каннабиноидов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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