Житель Башкирии под наркотиками насмерть сбил молодую девушку на «зебре»

Ишимбае 25-летнего водителя будут судить за совершение смертельного ДТП под действием наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, утром в сентябре прошлого года в Ишимбае мужчина ехал на «KIA RIO» под наркотиками.

На перекрестке улиц Стахановская и Бульварная он проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем и на пешеходном переходе сбил 21-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась на месте. «При химико-токсилогическом исследовании в организме водителя были обнаружены наркотические средства группы каннабиноидов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.