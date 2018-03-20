Директор турагентства похитила у клиентов более миллиона рублей

Следователем УМВД России по г. Кирову завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемой в мошенничестве.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования было установлено, что 35-летняя жительница Кировской области , являясь директором одного из туристических агентств, под предлогом заключения с гражданами договоров оказания услуг и бронирования туристических путевок в течение 7 месяцев 2016 года получала у них денежные средства, при этом свои обязательства перед ними не выполнила.

Полученными от клиентов денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

«В результате 24 потерпевшим, среди которых есть жители Кирова, Кирово-Чепецка Москвы , был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 154 370 рублей. При этом был испорчен отпуск 41 гражданину (потерпевшим и членам их семей)», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемой следователем УМВД России по г. Кирову было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В ходе следствия, которое продолжалось почти год, подозреваемая возместила около 2/3 причиненного ею ущерба потерпевшим.

В настоящее время 7 томов материалов уголовного дела по обвинению кировчанки в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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