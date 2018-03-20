В Орловской области расследуют дело «о памперсах для инвалидов»

По информации ведомства, c января 2018 года и по настоящее время должностные лица Орловского регионального отделения Фонда социального страхования не принимали меры для своевременного обеспечения 1600 инвалидов региона необходимыми средствами технической реабилитации.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана объективная оценка действиям должностных лиц, допустивших сложившуюся ситуацию.

Ранее орловские СМИ сообщили, что инвалиды-льготники не получают необходимые памперсы и вынуждены покупать из сами. В региональном ФСС прокомментировали, что подрядчик отказался выполнять обязательства после заключения контракта. После этого были объявлены нове торги и Фонд соцстраха обратился в прокуратуру.