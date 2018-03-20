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Житель Новокуйбышевска пострадал от рук знакомого
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Житель Новокуйбышевска пострадал от рук знакомого 

ТРК Губерния 7 часов назад
В дежурную часть полиции обратился 25-летний молодой человек. Он сообщил правоохранителям о том, что лишился мобильного телефона. В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что правонарушение совершил его приятель. Придя в гости, мужчина попросил у знакомого мобильный, чтобы позвонить. Как оказалось, отдавать гаджет он не собирался. На справедливое требование о возврате лишь оттолкнул руку законного владельца и поспешил скрыться. Вскоре злоумышленника задержали. Полицейские выяснили, что за плечами у 33-летнего самарца уже имеется криминальный опыт. В настоящее время телефон вернули хозяину, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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