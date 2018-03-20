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Фигуранта дела о финансировании и вербовке террористов этапировали из Кабула в Тверь
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Фигуранта дела о финансировании и вербовке террористов этапировали из Кабула в Тверь 

360tv.ru 6 часов назад
Власти Афганистана выдали России жителя Тверской области, который проходит подозреваемым по делу о финансировании терроризма и вербовке боевиков. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
«Совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин РФ, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана», — уточнили в ведомстве.
При взаимодействии с Инетрполом сотрудники МВД России доставили задержанного из Кабула в Москву на самолете. После этого мужчину этапировали в Тверь для продолжения следственных действий и привлечения его к уголовной ответственности.
В ФСБ добавили, что уголовное дело против россиянина было возбуждено по факту финансирования террористической деятельности. Мужчину заподозрили и в вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций.
С начала гуманитарной паузы при содействии российского центра по примирению враждующих сторон Восточную Гуту покинули почти 80 тысяч мирных жителей. Большинство из них — дети. Как отметили в Минобороны РФ, впервые за последние несколько дней боевики не стали обстреливать сирийский Дамаск.
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