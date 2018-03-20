Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» изъято более 200 граммов героина

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОНК МУ МВД России «Балашихинское» около одного из домов в г.о. Реутов по подозрению в хранении наркотических средств задержан 26-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином общей массой более 200 граммов.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России по «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.