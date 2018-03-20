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Самарец дал взятку оперу наличными и алкоголем, но попал под суд
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Самарец дал взятку оперу наличными и алкоголем, но попал под суд 

Волга Ньюс 7 часов назад
Началось все с проверочной закупки, которую полиция проводила днем 20 февраля. В столовой «Цезарь» на пересечении Заводского шоссе с ул. Кабельной было изъято 39 бутылок пива и бочка пива объемом 30 литров, а хозяйку общепита заподозрили в незаконном предпринимательстве.
Решить проблему пообещал знакомый бизнес-леди, попавшей в беду, Зограб Хачатрян. Вечером того же дня он пришел в отдел полиции № 2, зашел к сотруднику, которому было поручено провести проверку в отношении владелицы «Цезаря», и выложил на стол оперу 10 тыс. рублей. Более того, мужчина разрешил стражам порядка оставить себе изъятый алкоголь и распорядиться им по собственному усмотрению.
Предложение это полицейский не оценил, в результате чего Зограб Хачатрян был тут же задержан.
"Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Свою вину мужчина признал».
Рассмотрение этого уголовного дела в Промышленном районном суде должно начаться в ближайшее время.
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