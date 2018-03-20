Ещё
За оскорбление росгвардейца на северодвинца завели уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За оскорбление росгвардейца на северодвинца завели уголовное дело 

29.ru 7 часов назад
Фото: 29.ru
Поход в бар закончился для 45-летнего северодвинца уголовным делом. 10 января сотрудники Росгвардии прибыли в бар на улице Полярной, чтобы разобраться с мужчиной, нарушающим общественный порядок.
Любитель крепких напитков не обрадовался такой встрече и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. Долго кричать ему не пришлось — его тут же доставили в отделение полиции.
Сейчас следствие выясняет обстоятельства преступления. Северодвинец полностью признал свою вину и объяснил свой поступок действием алкоголя. За униженные честь и достоинство ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Когда дело будет передано в суд, пока неясно.
— Нам не сразу поступает рапорт из органов полиции, какое-то время у них проверка занимает, потом мы проводим проверку, поэтому между возбуждением уголовного дела и передачей его в суд проходит какое-то время, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области.
29.ru: последние новости
Двум жителям Каргопольского района дали десять лет за наркотики Житель Вилегодского района отправится в колонию за два смертельных ДТП Северодвинский программист получил гонорар за сайт наркотиками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза90
Трамп все-таки поздравил Путина122
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»72
Посол РФ вызван в МИД Чехии125
Пригожин обрушился на Макаревича121
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение