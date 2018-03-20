За оскорбление росгвардейца на северодвинца завели уголовное дело 

Поход в бар закончился для 45-летнего северодвинца уголовным делом. 10 января сотрудники Росгвардии прибыли в бар на улице Полярной, чтобы разобраться с мужчиной, нарушающим общественный порядок.
Любитель крепких напитков не обрадовался такой встрече и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. Долго кричать ему не пришлось — его тут же доставили в отделение полиции.
Сейчас следствие выясняет обстоятельства преступления. Северодвинец полностью признал свою вину и объяснил свой поступок действием алкоголя. За униженные честь и достоинство ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Когда дело будет передано в суд, пока неясно.
— Нам не сразу поступает рапорт из органов полиции, какое-то время у них проверка занимает, потом мы проводим проверку, поэтому между возбуждением уголовного дела и передачей его в суд проходит какое-то время, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области.