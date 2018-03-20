За оскорбление росгвардейца на северодвинца завели уголовное дело

Поход в бар закончился для 45-летнего северодвинца уголовным делом. 10 января сотрудники Росгвардии прибыли в бар на улице Полярной, чтобы разобраться с мужчиной, нарушающим общественный порядок.

Любитель крепких напитков не обрадовался такой встрече и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. Долго кричать ему не пришлось — его тут же доставили в отделение полиции.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства преступления. Северодвинец полностью признал свою вину и объяснил свой поступок действием алкоголя. За униженные честь и достоинство ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Когда дело будет передано в суд, пока неясно.