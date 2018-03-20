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Задержанная в Москве экс-сотрудница банка подозревается в 11 новых эпизодах мошенничества на 2 млн руб.
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Задержанная в Москве экс-сотрудница банка подозревается в 11 новых эпизодах мошенничества на 2 млн руб. 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Задержанная ранее по подозрению в мошенничестве бывшая сотрудница банка подозревается в 11 новых эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
«Полицейские Северного округа задержали бывшую сотрудницу кредитного учреждения по подозрению в мошенничестве. Установлено, что 18-летняя жительница Подмосковья, используя служебное положение, от лица клиента финансовой организации оформила документы на получение кредита для покупки техники, похитив денежные средства. В ходе проведения следственных действий полицейские установили причастность злоумышленницы к совершению 11 аналогичных эпизодов противоправной деятельности», — рассказали в ведомстве.
Таким образом общий материальный ущерб от преступлений, по данным полиции, составил более 2 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
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