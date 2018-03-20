Экс-проектировщик объектов Восточного приговорен новому сроку 

Бывший старший инженер института специального строительства Минобороны России Сергей Островский приговорен к еще одному сроку за мошенничество при проектировании объектов космодрома Восточный, передает ТАСС.
Гагаринский суд Москвы признал его виновным. С учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока он получил семь лет колонии общего режима.
Следствие установило, что Островский похитил примерно 71,5 млн рублей, которые были выделены на проектирование административно-делового корпуса Восточного.
Напомним, в 2016 году Островский был приговорен за мошенничество к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
Установлено, что в 2011 году он мошенническим путем похитил бюджетные средства в размере 14,5 млн рублей, которые были выделены на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома.