Ещё
Экс-проектировщик объектов Восточного приговорен новому сроку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-проектировщик объектов Восточного приговорен новому сроку 

Аргументы и Факты 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Бывший старший инженер института специального строительства Минобороны России Сергей Островский приговорен к еще одному сроку за мошенничество при проектировании объектов космодрома Восточный, передает ТАСС.
Гагаринский суд Москвы признал его виновным. С учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока он получил семь лет колонии общего режима.
Следствие установило, что Островский похитил примерно 71,5 млн рублей, которые были выделены на проектирование административно-делового корпуса Восточного.
Напомним, в 2016 году Островский был приговорен за мошенничество к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
Установлено, что в 2011 году он мошенническим путем похитил бюджетные средства в размере 14,5 млн рублей, которые были выделены на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома.
Аргументы и Факты: последние новости
Полиция задержала экс-президента Франции Николя Саркози Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей Глава СК по Москве Дрыманов пожаловался в суде на изъятие трех пистолетов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза90
Трамп все-таки поздравил Путина122
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»72
Посол РФ вызван в МИД Чехии125
Пригожин обрушился на Макаревича121
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение