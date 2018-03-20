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Нажился на чужой потере
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Нажился на чужой потере 

ТВ-МИГ 7 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sravni.ru  Сколько раз предупреждали владельцев банковских карт, чтобы не хранили бумажки с пин-кодом рядом. Да как об стену горох.
В конце февраля в Муроме мужчина, зашедший в центр занятости населения, нашёл на полу кошелёк. Недолго думая, он заглянул внутрь и обнаружил там банковскую карту и пин-код от неё. У мужчины возникло непреодолимое желание обналичить деньги с карты. Что он впоследствии и сделал, добравшись до ближайшего банкомата. Сумма похищенного составила всего лишь 4 тысячи рублей. Но и за это придётся ответить.
Всё бы ничего. Да нашёлся владелец карты, который, скорей всего, получил СМС-оповещение о снятии денег и сразу же обратился с заявлением в полицию. Пострадавшим оказался 46-летний мужчина. Полицейским он сообщил, что накануне выронил кошелёк, в котором и была банковская карта.
В век высоких технологий полиция быстро установила злоумышленника и задержала его. Им оказался 40-летний безработный местный житель, который тут же полностью сознался в преступлении. Как стало известно, на злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. За это преступление мужчина может получить до двух лет лишения свободы.
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