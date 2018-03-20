На Кубани сотрудники банка подозреваются в мошенничестве 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, в ходе проверки установлено, что 50-летняя жительница Усть-Лабинска в начале 2016 года обратилась в ПАО «Банк Первомайский» для получения потребительского кредита в размере 450 тысяч рублей. Впоследствии сотрудниками банка и АО «Кэш/Дом» она была введена в заблуждение и, не осознавая правовых последствий, подписала договор купли-продажи. Дом перешел в собственность АО «Кэш/Дом» и стал объектом залога в банке. До апреля 2017 года женщина аккуратно, каждый месяц платила взносы по кредиту, а когда обратилась в банк для его досрочного погашения, то обнаружила, что уже не является собственницей домовладения, в котором проживает.
Первоначально по заявлению женщины следователем принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, однако после вмешательства районной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).