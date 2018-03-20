В Нижневартовске ХМАО — Югры сотрудники полиции изъяли более полукилограмма наркотических средств

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Нижневартовску , поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. При проверке, информация подтвердилась.

В ходе проведения обысковых мероприятий, в домовладении 20-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество.

Содержимое направили на исследование, которое установило, что изъятое, является наркотическим средством, общей массой более 500 грамм.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по г. Нижневартовску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет.

Ведется следствие.