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В Нижневартовске ХМАО — Югры сотрудники полиции изъяли более полукилограмма наркотических средств
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В Нижневартовске ХМАО — Югры сотрудники полиции изъяли более полукилограмма наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Нижневартовску, поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. При проверке, информация подтвердилась.
В ходе проведения обысковых мероприятий, в домовладении 20-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество.
Содержимое направили на исследование, которое установило, что изъятое, является наркотическим средством, общей массой более 500 грамм.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по г. Нижневартовску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет.
Ведется следствие.
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