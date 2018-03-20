15 лет в колонии проведет тотьмич за убийство товарища

За отказ дать денег на покупку алкоголя житель Тотемского района зарезал товарища. После этого мужчина набросился на супругу погибшего и сильно поранил ее.

Трагедия разыгралась вечером 18 октября прошлого года в поселке Советский. За деньгами 44-летний преступник пришел уже в нетрезвом состоянии. Услышав отказ, пьяный мужчина вытащил из кармана нож и несколько раз ударил им друга. После этого он обратил внимание на жену погибшего. Сначала он ударил ее ножом в руку и грудь, потом схватил железные ножницы и воткнул ей в шею. Далее он вывел пострадавшую на улицу, где она позвала на помощь прохожих. В итоге женщина выжила.