15 лет в колонии проведет тотьмич за убийство товарища 

За отказ дать денег на покупку алкоголя житель Тотемского района зарезал товарища. После этого мужчина набросился на супругу погибшего и сильно поранил ее.
Трагедия разыгралась вечером 18 октября прошлого года в поселке Советский. За деньгами 44-летний преступник пришел уже в нетрезвом состоянии. Услышав отказ, пьяный мужчина вытащил из кармана нож и несколько раз ударил им друга. После этого он обратил внимание на жену погибшего. Сначала он ударил ее ножом в руку и грудь, потом схватил железные ножницы и воткнул ей в шею. Далее он вывел пострадавшую на улицу, где она позвала на помощь прохожих. В итоге женщина выжила.
Как сообщает областной следственный комитет, в отношении убийцы возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». В итоге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.