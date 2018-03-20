В Курской области мужчине прямо на улице выстрелили в спину из ружья

Правоохранители задержали в Московской области объявленного в федеральный розыск преступника, сообщила пресс-служба регионального СК. Инцидент случился вечером 5 января. На улице Свободы в Рыльске неизвестный выстрелил из охотничьего ружья в спину 33-летнему мужчине. Пострадавшего удалось спасти — его госпитализировали в районную больницу. Следствие установило подозреваемого по делу. Им оказался 31-летний житель Рыльска, который сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Через некоторое время мужчину задержали в Московской области. Сейчас он находится под стражей в Курской области . СК возбудил уголовное дело по статье: «Покушение на убийство».