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Спецтехнику на 6 млн рублей украли с одной из московских строек
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Спецтехнику на 6 млн рублей украли с одной из московских строек 

360tv.ru 8 часов назад
Со строительной площадки в Москве украли мини‐погрузчик и экскаватор‐погрузчик. Стоимость специальной техники равняется порядка шести миллионам рублей, сообщили в пресс‐службе столичного ГУ МВД.
С заявлением о случившемся спустя три дня после инцидента в полицию обратился руководитель организации, которая занята строительством на улице Богданова. По его словам, кражу совершили в период с 16 по 19 марта. Со стройплощадки пропали
мини-погрузчик
BOBCAT
S-650  и экскаватор JCB  3CX4WS-SM  Причиненный строителям материальный ущерб составил около шести миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется поиск предполагаемого преступника.
Накануне в столице задержали двух из четырех мужчин, которые ограбили ювелирный салон. Из него злоумышленники вынесли украшения на сумму в 50 миллионов рублей. Полиция продолжает поиски соучастников преступления.
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