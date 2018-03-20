Спецтехнику на 6 млн рублей украли с одной из московских строек

Со строительной площадки в Москве украли мини‐погрузчик и экскаватор‐погрузчик. Стоимость специальной техники равняется порядка шести миллионам рублей, сообщили в пресс‐службе столичного ГУ МВД.

С заявлением о случившемся спустя три дня после инцидента в полицию обратился руководитель организации, которая занята строительством на улице Богданова. По его словам, кражу совершили в период с 16 по 19 марта. Со стройплощадки пропали

мини-погрузчик

BOBCAT

S-650 и экскаватор JCB 3CX4WS-SM Причиненный строителям материальный ущерб составил около шести миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется поиск предполагаемого преступника.

Накануне в столице задержали двух из четырех мужчин, которые ограбили ювелирный салон. Из него злоумышленники вынесли украшения на сумму в 50 миллионов рублей. Полиция продолжает поиски соучастников преступления.