27-летний кузбассовец ранил ножом 15-летнюю подругу

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, ссора произошла у знакомых в гостях. Мужчина распивал алкогольные напитки, после чего решил объяснить своей 15-летней подруге, что ей необходимо больше внимания и времени уделять учебе. Она ответила ему грубо, в агрессивной форме. Это разозлило молодого человека, и он ударил её по лицу. В ответ девушка расцарапала ему лицо. Дерущихся разняли очевидцы, но мужчина взял нож и нанес подростку ножевое ранение в область живота. После этого мужчина пытался сам оказать девушке первую помощь и вызвать врачей. Но она уговорила его не делать этого, так как боялась, что его привлекут к уголовное ответственности. Девушка пошла домой, дошла до соседей и почувствовала сильную боль в области живота. Соседи вызвали врачей, девушку госпитализировали, ей была во время оказана медицинская помощь.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ходе расследования он полностью признал свою вину, а девушка сообщила, что не имеет к нему претензий, так как любит его.

Следствие установило, что девушка проживает с отцом и старшей сестрой. В течение двух недель они находились на заработках. Решается вопрос о привлечении отца девушки к административной ответственности. Дело в отношении 27-летнего мужчины передано в суд.