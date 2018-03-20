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27-летний кузбассовец ранил ножом 15-летнюю подругу
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27-летний кузбассовец ранил ножом 15-летнюю подругу 

АиФ Кузбасс 7 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области 27-летний житель Ленинска-Кузнецкого нанес ножевое ранение 15-летней девочке.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, ссора произошла у знакомых в гостях. Мужчина распивал алкогольные напитки, после чего решил объяснить своей 15-летней подруге, что ей необходимо больше внимания и времени уделять учебе. Она ответила ему грубо, в агрессивной форме. Это разозлило молодого человека, и он ударил её по лицу. В ответ девушка расцарапала ему лицо. Дерущихся разняли очевидцы, но мужчина взял нож и нанес подростку ножевое ранение в область живота. После этого мужчина пытался сам оказать девушке первую помощь и вызвать врачей. Но она уговорила его не делать этого, так как боялась, что его привлекут к уголовное ответственности. Девушка пошла домой, дошла до соседей и почувствовала сильную боль в области живота. Соседи вызвали врачей, девушку госпитализировали, ей была во время оказана медицинская помощь.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ходе расследования он полностью признал свою вину, а девушка сообщила, что не имеет к нему претензий, так как любит его.
Следствие установило, что девушка проживает с отцом и старшей сестрой. В течение двух недель они находились на заработках. Решается вопрос о привлечении отца девушки к административной ответственности. Дело в отношении 27-летнего мужчины передано в суд.
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 Ещё 3 источника 
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