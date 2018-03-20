В Кирове у посетительницы кафе украли флейту за 70 тысяч рублей

На днях в отдел полиции №2, обслуживающий Первомайский район города Кирова, обратилась жительница областного центра — у нее пропала флейта стоимостью 70 тысяч рублей.

Потерпевшая припомнила, что могла оставить ее в одном из кафе на улице Ленина.

Сотрудники полиции отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленные в помещении заведения, где накануне была кировчанка.

«На записи было видно, что флейта в футляре после ухода владелицы осталась лежать на стуле, чем не преминула воспользоваться другая посетительница кулинарии. Сначала она переставила свой поднос на тот столик, а на футляр сверху поставила свою сумку. А чуть позже покинула кафе, забрав с собой чужое имущество», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Выйдя на улицу, один из сотрудников полиции увидел ту самую женщину, которую он только что видел на записи. Злоумышленницу доставили в отдел.

В настоящее время в отношении жительницы Кирова, 1961 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Похищенное изъято.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото — bruansknews.ru