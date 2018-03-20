За экстремистские призывы в интернете дагестанец предстанет перед судом 

За экстремистские призывы в интернете дагестанец предстанет перед судомПрокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
В ходе следственных проверок установлено, житель Каспийска в 2014 году на своей странице в социальной сети опубликовал 4 видеоматериала с призывом совершить экстремистские действия. В видео содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц определенной социальной группы, а также оправдывающие терроризм.
Уголовное дело прокуратурой для рассмотрения по существу направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.