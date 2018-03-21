Приморца будут судить за умышленное повреждение служебного автомобиля ГИБДД

Все произошло в Михайловском районе.

Прокуратурой Михайловского района направлено в суд уголовное дело по обвинению гр-на М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений).

По версии органа предварительного расследования, события произошли в мае 2017г. в с. Кремово Михайловского района. Фигурант, управляя автомашиной марки «Mitsubishi Chariot» в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД, проследовавшие за ним на служебной автомашине, попытались заблокировать движение нарушителя. Однако фигурант, действуя из хулиганских побуждений, умышленно направил свой автомобиль в сторону преградившей ему машины стражей порядка, совершив с ней несколько столкновений. В результате умышленных действий по повреждению служебного автомобиля сотрудников ГИБДД был причинен ущерб на общую сумму свыше 103 тыс. рублей.