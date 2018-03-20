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Житель Приморья обокрал продуктовый магазин
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Житель Приморья обокрал продуктовый магазин 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции по городу Находке поступило сообщение владелицы продуктового магазина о краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке..
Следственно-оперативной группой отдела полиции была опросила заявительница, также было осмотрено место происшествия.
Установлено, что в ночное время суток злоумышленник взломал замок и проник в магазин. Он похитил продукты и скрылся.
По подозрению в совершении кражи в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».
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