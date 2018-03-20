Житель Приморья обокрал продуктовый магазин

В дежурную часть полиции по городу Находке поступило сообщение владелицы продуктового магазина о краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке..

Следственно-оперативной группой отдела полиции была опросила заявительница, также было осмотрено место происшествия.

Установлено, что в ночное время суток злоумышленник взломал замок и проник в магазин. Он похитил продукты и скрылся.

По подозрению в совершении кражи в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».