Ещё
Пострадавших при пожаре в общежитии в Пермском крае выписали из больниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавших при пожаре в общежитии в Пермском крае выписали из больниц 

РИА Новости 7 часов назад
ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Все госпитализированные после пожара в общежитии города Чусовой взрослые и дети выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
В феврале на четвертом этаже жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой Пермского края произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. В результате пожара было госпитализировано одиннадцать человек, семь человек были доставлены в больницу Чусового, четверо были направлены в Пермь.
"На данный момент все пострадавшие выписаны из медучреждений", — рассказали агентству в минздраве.
По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура. Предполагаемая виновница пожара в общежитии города Чусовой заключена в СИЗО сроком на два месяца. По предварительным данным, в квартире задержанной была оставлена включенной в сеть электроплитка, что и стало причиной возгорания.
РИА Новости: последние новости
На Алтае возбудили дело после избиения сверстницами школьницы Гражданину Китая дали 18 лет колонии за убийство супругов в Тамбове В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии102
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»41
Трамп все-таки позвонил Путину68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора220
Над Су-57 нависла угроза26
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение