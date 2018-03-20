Пострадавших при пожаре в общежитии в Пермском крае выписали из больниц

В феврале на четвертом этаже жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой Пермского края произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. В результате пожара было госпитализировано одиннадцать человек, семь человек были доставлены в больницу Чусового, четверо были направлены в Пермь.

"На данный момент все пострадавшие выписаны из медучреждений", — рассказали агентству в минздраве