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Жителя Новокузнецка оштрафовали за грубый комментарий о полиции в Сети
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Жителя Новокузнецка оштрафовали за грубый комментарий о полиции в Сети 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: ИА Regnum
КЕМЕРОВО, 20 мар — РИА Новости. Новоильинский районный суд Новокузнецка удовлетворил иск городского управления МВД к местному жителю, оставившему в интернете комментарий, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, в одной из социальных сетей был размещен телесюжет о привлечении к ответственности местной жительницы, которая нецензурно выражалась в адрес сотрудника полиции, оскорбляла и толкала его.
"Новокузнецкий интернет-пользователь оставил к указанному видео комментарий, содержащий нецензурную лексику и информацию о том, будто полицейский сам спровоцировал конфликт. Управление МВД России по Новокузнецку обратилось с иском в суд, который признал распространенные ответчиком сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению суда с автора комментария будет взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также судебные и другие издержки на сумму 9,1 тысячи рублей. Кроме того, новокузнечанин обязан опровергнуть распространенную им информацию, добавили в ГУМВД.
Решение суда вступило в законную силу.
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