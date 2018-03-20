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Крымчанина задержали за боевые действия на Украине
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ФСБ задержала крымчанина за участие в боевых действиях на Украине 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении крымчанина, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Указанное лицо задержано", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело.
Мужчина подозревается в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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