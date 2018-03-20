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В Омске за раскладкой наркотиков задержали двух 17-летних девушек
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В Омске за раскладкой наркотиков задержали двух 17-летних девушек 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полицейские в Омске задержали двух 17-летних девушек, подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки; решается вопрос о возбуждении дела, сообщает УМВД по региону.
В полиции пояснили, что экипаж патрульно-постовой службы полиции получил от неравнодушных местных жителей информацию, что на улице Инженерной производятся закладки наркотиков.
"Оперативно прибыв на место, полицейские заметили двух девушек, которые при виде служебного автомобиля выбросили в снег несколько полимерных пакетиков. Девушки были задержаны, ими оказались две 17-летние жительницы Омского района", — говорится в сообщении.
В УМВД сообщили, что в ходе осмотра места происшествия обнаружено в общей сложности 18 свертков с синтетическим наркотиком, массой более 18 граммов. Оперативники выяснили, что девушки непродолжительное время работали курьерами-закладчиками в интернет-магазине по реализации наркотиков.
В разговоре с сотрудниками полиции девушки признались, что занимались раскладкой наркотиков. Заказчиков своей «работы» они не знали, при этом деньги за нее им перечислялись два раза в неделю.
Следственное управление СК РФ по Омской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в Омск.
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