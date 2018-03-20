Дело об экстремизме завели против членов движения «Новое величие»

Дело об экстремизме завели после проверки участников движения «Новое величие» за несколько дней до задержания. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проведена проверка в отношении неустановленных лиц, организовавших движение «Новое величие», основной целью которого являлось массовое распространение материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности. Следственными органами ГСУ Следственного комитета по Москве возбуждено дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества")", — сказал источник, отметив, что дело возбудили 13 марта, передает Агентство «Москва»

По данным следствия, задержанные в начале декабря 2017 года объединились в движение «Новое величие». Чтобы вовлечь в организацию новых участников, были созданы группы в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Согласно заключению специалиста, тексты, размещенные в интернете, пропагандируют и оправдывают насилие. Собрания участников проходили каждую неделю. На них велась агитационная работа, вербовались новые участники. С членов движения собирали ежемесячный взнос — от 500 до 1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы за 2017 год удалили контент террористов и экстремистов с более чем 60 тысяч сайтов. Помимо этого, около 10 тысяч страниц внесли в число запрещенных.

Кроме того, в 2017 году спецслужбы предотвратили совершение 25 терактов на территории России . Такая работа на упреждение ведется постоянно. А въезд в Россию закрыли для более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.