Ещё
Мужчина зарезал пришедшего в гости инвалида в Воротынском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина зарезал пришедшего в гости инвалида в Воротынском районе 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, преступление было совершено днем 13 декабря 2017 года в жилом доме, расположенном в селе Семьяны. 36-летний хозяин дома заподозрил гостя (инвалида, у которого отсутствовали кисти рук) в краже денег и нанес ему более 20 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений 63-летний потерпевший скончался.
После этого злоумышленник перенес тело погибшего в заброшенную баню, расположенную рядом с домом, а сам скрылся с места преступления. Впоследствии тело убитого обнаружил участковый уполномоченный полиции.
Следствием было установлено, что подозреваемый находится в Уренском районе Нижегородской области. Там он и был задержан полицией.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Newsroom24: последние новости
Экс-руководитель УФНС по Нижегородской области скончался в СИЗО Бочкарёв останется под домашним арестом еще два месяца Пьяный нижегородец напал с ножом на полицейского на Московском вокзале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза93
Трамп все-таки поздравил Путина124
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»73
Посол РФ вызван в МИД Чехии127
Пригожин обрушился на Макаревича125
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение