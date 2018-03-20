Мужчина зарезал пришедшего в гости инвалида в Воротынском районе

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, преступление было совершено днем 13 декабря 2017 года в жилом доме, расположенном в селе Семьяны. 36-летний хозяин дома заподозрил гостя (инвалида, у которого отсутствовали кисти рук) в краже денег и нанес ему более 20 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений 63-летний потерпевший скончался.

После этого злоумышленник перенес тело погибшего в заброшенную баню, расположенную рядом с домом, а сам скрылся с места преступления. Впоследствии тело убитого обнаружил участковый уполномоченный полиции.

Следствием было установлено, что подозреваемый находится в Уренском районе Нижегородской области . Там он и был задержан полицией.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.