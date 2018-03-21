Ещё
Пьяный житель Приморья умышленно повредил автомобиль сотрудников ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный житель Приморья умышленно повредил автомобиль сотрудников ГИБДД 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Прокуратура Михайловского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который из хулиганских побуждений повредил автомобиль сотудников ГИБДД, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Фигурант управлял автомашиной марки Mitsubishi Chariot в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства.
Сотрудники ГИБДД проследовали за ним на служебной автомашине и попытались заблокировать движение нарушителя. Однако фигурант, действуя из хулиганских побуждений, умышленно направил свой автомобиль в сторону преградившей ему путь машины стражей порядка и совершил с ней несколько столкновений. В результате умышленных действий по повреждению служебного автомобиля сотрудников ГИБДД был причинен ущерб на общую сумму свыше 103 тысяч рублей.
Обвиняемый вину в содеянном признал и согласился с предъявленными к нему исковыми требованиями о возмещении ущерба.
Primpress: последние новости
«Сотрудница» Пенсионного фонда наживалась на пенсионерах во Владивостоке Во Владивостоке мошенник обманул бизнесмена из Новосибирска Жители Владивостока избили таксиста и оставили его без машины
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов60
Россияне приготовились затянуть пояса536
Отец Литвиненко назвал убийцу сына162
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина176
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение