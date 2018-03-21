Пьяный житель Приморья умышленно повредил автомобиль сотрудников ГИБДД

Прокуратура Михайловского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который из хулиганских побуждений повредил автомобиль сотудников ГИБДД , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Фигурант управлял автомашиной марки Mitsubishi Chariot в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД проследовали за ним на служебной автомашине и попытались заблокировать движение нарушителя. Однако фигурант, действуя из хулиганских побуждений, умышленно направил свой автомобиль в сторону преградившей ему путь машины стражей порядка и совершил с ней несколько столкновений. В результате умышленных действий по повреждению служебного автомобиля сотрудников ГИБДД был причинен ущерб на общую сумму свыше 103 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в содеянном признал и согласился с предъявленными к нему исковыми требованиями о возмещении ущерба.