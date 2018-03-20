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Омский предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму 64 млн рублей
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Омский предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму 64 млн рублей 

АиФ-Омск 6 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД „ФинансАгроТрейд“ и ООО „ТД „ФинансАгроИнвест“. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2013-2016 годах бизнесмен включал в налоговые декларации ложные сведения. В связи с этим он получил незаконное освобождение от уплаты налога на НДС на сумму более 64 млн рублей.
Отметим, что в ходе следствия у предпринимателя арестовали имущество на 47 млн рублей. В настоящее время уголовное дело готовят к передаче в суд.
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