Омский предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму 64 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД „ФинансАгроТрейд“ и ООО „ТД „ФинансАгроИнвест“. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2013-2016 годах бизнесмен включал в налоговые декларации ложные сведения. В связи с этим он получил незаконное освобождение от уплаты налога на НДС на сумму более 64 млн рублей.

Отметим, что в ходе следствия у предпринимателя арестовали имущество на 47 млн рублей. В настоящее время уголовное дело готовят к передаче в суд.