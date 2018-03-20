Жителя Крыма обвинили в участии в деятельности НВФ на Украине

"Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана», и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации"). Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В настоящее время сотрудники отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.