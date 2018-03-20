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В Крыму в горах обнаружили схрон оружия
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В Крыму в горах обнаружили схрон оружия 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: ТАСС
В крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по республики Крым.
"В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию", — говорится в сообщении.
Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.
"Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Крым", — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения схрона и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.
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