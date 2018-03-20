Ещё
Водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским в Петербурге 

ТВ Центр 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
Водитель автомобиля Hummer открыл стрельбу по полицейским, которые проверяли его транспортное средство на северо-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
"Сотрудники полиции Приморского района в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции", — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет. По данным полиции, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. В настоящее время личность водителя установлена. Полицейские принимают меры к его розыску и задержанию.
ТВ Центр: последние новости
Саркози задержали по делу о коррупции. Что грозит экс-президенту? Пассажир напал с ножом на работника метро в Москве ФСБ задержала в Калужской области членов "спящей" ячейки ИГ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии102
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»42
Трамп все-таки позвонил Путину67
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора220
Над Су-57 нависла угроза30
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение