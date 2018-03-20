Водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским в Петербурге

Водитель автомобиля Hummer открыл стрельбу по полицейским, которые проверяли его транспортное средство на северо-западе Санкт-Петербурга . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции Приморского района в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. По данным полиции, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. В настоящее время личность водителя установлена. Полицейские принимают меры к его розыску и задержанию.