С омского бизнесмена взыскали 180 тысяч рублей за организацию азартных игр

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В Первомайском районном суде города Омска завершились слушания по делу в отношении бывшего владельца ночного клуба. Прокурор потребовал признать ничтожными сделки, связанные с проведением незаконных азартных игр в ночном клубе«Shattle 8» Отметим, что в отношении этого бизнесмена ранее возбудили уголовное дело. Однако он раскаялся и уголовное дело прекратили. «В помещении ночного клуба были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 179 тыс. рублей, полученные от заключения сделок в ходе проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры Отметим, что суд удовлетворил требования прокурора. Изъятые деньги взыскали в пользу государство.