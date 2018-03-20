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С омского бизнесмена взыскали 180 тысяч рублей за организацию азартных игр
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С омского бизнесмена взыскали 180 тысяч рублей за организацию азартных игр 

АиФ-Омск 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Первомайском районном суде города Омска завершились слушания по делу в отношении бывшего владельца ночного клуба. Прокурор потребовал признать ничтожными сделки, связанные с проведением незаконных азартных игр в ночном клубе«Shattle 8»
Отметим, что в отношении этого бизнесмена ранее возбудили уголовное дело. Однако он раскаялся и уголовное дело прекратили.
«В помещении ночного клуба были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 179 тыс. рублей, полученные от заключения сделок в ходе проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отметим, что суд удовлетворил требования прокурора. Изъятые деньги взыскали в пользу государство.
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