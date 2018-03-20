Дело о контрабанде валюты рассмотрит суд в Ростовской области 

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, перед судом предстанет 38-летний гражданин Украины. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).
Установлено, что в январе 2018 года в ростовском аэропорту «Платов» у обвиняемого, собиравшегося лететь в Тбилиси, при посадке на рейс были обнаружены и изъяты таможенниками незадекларированные $50 тыс.
В настоящее время дело гражданина Украины направлено в Аксайский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу.