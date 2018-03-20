В Мосгорсуде выявлено поддельное мирового соглашение

Москве возбуждено уголовное дело по факту подделки мирового соглашения разводящихся супругов о разделе имущества и определении места жительства их ребенка.

Мужчина обратился в Нагатинский районный суд Москвы с иском к своей жене о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества и определении места жительства несовершеннолетнего ребенка. В ходе судебного заседания истец и ответчица заявили о заключении мирового соглашения. По условиям этого документа квартира и автомобиль переходят в собственность мужа, ребенок также будет проживать с ним, а жена обязуется выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего и может общаться с ребенком. Суд утвердил заявленное мировое соглашение.

Однако затем женщина подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд . Как выяснилось, в судебном заседании она не участвовала, о требованиях супруга ей ничего не известно, мировое соглашение она не подписывала.

В отношении истца-супруга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).