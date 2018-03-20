В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по стрельбе в полицейских из пистолета

Следственные органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1961 года рождения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СК России.

В ночь на 20 марта подозреваемый в ответ на законные требования сотрудников полиции предъявить документы на транспортное средство произвёл два выстрела в сторону полицейских из пистолета «Оса».

В настоящее время установлен и обнаружен автомобиль подозреваемого, в котором находились два пистолета с патронами. Оружие направлено на экспертизу.

Проводится обыск по месту жительства подозреваемого, а также оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения.