Ещё
Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Ежедневно 200 сотрудников полиции, 50 военнослужащих и 40 волонтеров ведут поиски школьника, без вести пропавшего под Волгоградом в день своего 15-летия. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"С 18 марта ежедневно 200 сотрудников полиции, 50 военнослужащих и 40 волонтеров продолжают розыск без вести пропавшего в городе Волжском под Волгоградом 15-летнего школьника", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что 17 марта поздно вечером в полицию обратилась мама подростка. Она попросила помощи у полицейских в розыске ее сына Артема Ожиганова, который 16 марта в 17:00 мск ушел отмечать свой день рождения и не вернулся.
Как выяснилось, в тот день, после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского, школьник вместе с друзьями вышли на улицу ждать такси. В какой-то момент подросток попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по словам товарища, на минутку, а затем не вернулся.
На сайтах областных управлений МВД и СК РФ разместили приметы пропавшего школьника, также полицейские и следователи обратились к населению с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшего подростка. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту происшествия.
ТАСС: последние новости
МВД возбудило дело по факту хищения экс-депутатом Госдумы 2,5 млрд рублей из банка В Ростове-на-Дону осудили планировавшего воевать на стороне ИГ в Сирии жителя Сочи Председателя Федерации профсоюзов Татарстана подозревают в коммерческом подкупе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»188
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»72
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом200
Офицеры МВД подрались на совещании37
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение