Суд «простил» 18-летнего курганца, который глумился над православными

По версии следствия, в декабре 2017 года молодой человек, отмечая свой день рождения в съемном коттедже, обнаружил православную икону. Держа ее в руках перевернутой, он сфотографировался в зеркало и опубликовал снимок на своей странице в соцсети. Под записью он оставил оскорбительный комментарий, оскорбляющий, по мнению правоохранителей, религиозные чувства верующих.

В ходе предварительного следствия парень раскаялся в содеянном и, разметил в соцсети пост с извинениями и принес денежное пожертвование в православный храм.

СК направил в суд материалы с ходатайством о прекращении уголовного дела. Молодому человека назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно на Кубани задержали студента, потушившего сигарету об икону.

Фото: pixabay.com