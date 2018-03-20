Ямалец, простреливший ногу ребенку, заплатит 500 тысяч за его транспортировку санавиацией

Как сообщили «ФедералПРесс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, Надымской городской прокуратурой в суд направлен иск в интересах автономного округа в лице ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница» о взыскании денежных средств, затраченных на оплату санитарно-авиационной эвакуации потерпевшего.

«По результатам рассмотрения дела в Надымском городском суде в удовлетворении требований прокурора отказано. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор обжаловал указанное решение в суд ЯНАО. По результатам апелляционного рассмотрения дела судебной коллегией по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа требования прокурора признаны законными и обоснованными, в связи с чем решение суда первой инстанции отменено и принято новое, которым исковое заявление и.о. Надымского городского прокурора удовлетворено в полном объеме», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.