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Ямалец, простреливший ногу ребенку, заплатит 500 тысяч за его транспортировку санавиацией
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Ямалец, простреливший ногу ребенку, заплатит 500 тысяч за его транспортировку санавиацией 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Как сообщили «ФедералПРесс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, Надымской городской прокуратурой в суд направлен иск в интересах автономного округа в лице ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница» о взыскании денежных средств, затраченных на оплату санитарно-авиационной эвакуации потерпевшего.
«По результатам рассмотрения дела в Надымском городском суде в удовлетворении требований прокурора отказано. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор обжаловал указанное решение в суд ЯНАО. По результатам апелляционного рассмотрения дела судебной коллегией по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа требования прокурора признаны законными и обоснованными, в связи с чем решение суда первой инстанции отменено и принято новое, которым исковое заявление и.о. Надымского городского прокурора удовлетворено в полном объеме», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вблизи села Нори Надымского района, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в ногу несовершеннолетнего. Потерпевший был доставлен санавиацией в Надым. Общая сумма расходов по его транспортировке составила более 510 тысяч рублей.
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