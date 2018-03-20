Ещё
В Рыбинске Ярославской области полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи у пенсионера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рыбинске Ярославской области полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи у пенсионера 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился пенсионер 1930 г.р. с заявлением о том, что неизвестный похитил денежные средства.
Полицейскими установлено, что в частный дом заявителя пришел неизвестный мужчина, представившись социальным работником он объяснил, что пенсионерам положены некие выплаты в сумме 6000 рублей. Затем предложил ему две купюры по 5000 рублей, попросив пенсионера дать ему сдачу. Пожилой мужчина достал конверт со своими сбережениями и рассчитался с «гостем», оставив конверт с деньгами на письменном столе. После того, как мужчины попрощались и вышли, злоумышленник под предлогом забрать оставленный пакет вернулся в дом и забрал конверт с деньгами. Сумма ущерба составила около 130 тыс. рублей.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель г. Тутаева 1976 г.р., который недавно освободился из мест лишения свободы. Подозреваемым даны признательные показания. Ущерб возмещен в полном объеме.
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Брянске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора Сотрудники МВД России в Самарской области пресекли реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза99
Трамп все-таки поздравил Путина128
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Посол РФ вызван в МИД Чехии127
Пригожин обрушился на Макаревича128
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение