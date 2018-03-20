В Рыбинске Ярославской области полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи у пенсионера

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился пенсионер 1930 г.р. с заявлением о том, что неизвестный похитил денежные средства.

Полицейскими установлено, что в частный дом заявителя пришел неизвестный мужчина, представившись социальным работником он объяснил, что пенсионерам положены некие выплаты в сумме 6000 рублей. Затем предложил ему две купюры по 5000 рублей, попросив пенсионера дать ему сдачу. Пожилой мужчина достал конверт со своими сбережениями и рассчитался с «гостем», оставив конверт с деньгами на письменном столе. После того, как мужчины попрощались и вышли, злоумышленник под предлогом забрать оставленный пакет вернулся в дом и забрал конверт с деньгами. Сумма ущерба составила около 130 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».