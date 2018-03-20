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На северо-западе Китая задержали расхитителей древних гробниц
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На северо-западе Китая задержали расхитителей древних гробниц 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Полиция провинции Цинхай на северо-западе Китая задержала 13 подозреваемых в расхищении древних захоронений, сообщается в аккаунте провинциальной полиции в соцсети Weibo.
Подозреваемые были задержаны в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Их подозревают в проведении незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Некоторые из гробниц датируются 7 и 8 веком.
Расследование продолжается, других подробностей пока не приводится.
В уезде Дулан находятся более двух тысяч захоронений эпохи династии Тан (618-907 годы). Гробницы часто привлекают преступников и становятся объектами незаконных раскопок из-за того, что с 1982 года в этом районе нашли достаточно много серебряных, бронзовых и золотых артефактов.
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