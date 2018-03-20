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Экс-проектировщик объектов Восточного получил еще один срок за мошенничество
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Экс-проектировщик объектов Восточного получил еще один срок за мошенничество 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил еще к одному сроку бывшего старшего инженера института специального строительства Министерства обороны России Сергея Островского за мошенничество при проектировании объектов космодрома Восточный, в общей сложности суд приговорил его к 7 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Островского виновным в особо крупном мошенничестве, с учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока суд в итоге приговорил Островского к семи годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.
Следствием было установлено, что Островский похитил около 71,5 млн рублей, выделенных на проектирование административно-делового корпуса космодрома Восточный.
Свой первый приговор Островский получил в 2016 году, тогда Гагаринский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. рублей.
Следствием и судом было установлено, что в 2011 году Островский, являясь старшим одной из групп главных инженеров проекта ОАО «31-й Государственный проектный институт специального строительства Министерства обороны РФ» и генеральным директором и учредителем ООО «Проектно— строительная компания „Микос“, мошенническим путем похитил бюджетные средства в размере 14,5 млн рублей, выделенные на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома Восточный.
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