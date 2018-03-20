В Псковской области осудили троих мужчин за убийство пенсионера

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Следствием установлено, что трое мужчин находились в деревне Порховского района и решили ограбить дом. Пожилой мужчина, хозяин жилья, оказал сопротивление. Один из злоумышленников повалил на пол пенсионера и сел ему на грудь, сломав мужчине ребра. Пожилой мужчина не смог дышать и умер.

Преступники вынесли из дома мобильный телефон, продукты и технику. Суд признал мужчин виновными в разбое, убийстве и угоне автомобиля.