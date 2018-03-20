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В Псковской области осудили троих мужчин за убийство пенсионера
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В Псковской области осудили троих мужчин за убийство пенсионера 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает «Комсомольская правда». Следствием установлено, что трое мужчин находились в деревне Порховского района и решили ограбить дом. Пожилой мужчина, хозяин жилья, оказал сопротивление. Один из злоумышленников повалил на пол пенсионера и сел ему на грудь, сломав мужчине ребра. Пожилой мужчина не смог дышать и умер.
Преступники вынесли из дома мобильный телефон, продукты и технику. Суд признал мужчин виновными в разбое, убийстве и угоне автомобиля.
Ранее в Псковской области гражданин Белоруссии напал на пожилую женщину. 18 февраля в Невеле к пожилой женщине подошел мужчина и ударил её. Далее он стал угрожать ей предметом, похожим на пистолет, отобрал у пенсионерки сто рублей и мобильный телефон.
Фото: архив ФедералПресс
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