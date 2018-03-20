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Мужчина убил инвалида из-за 3000 тысяч рублей
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Мужчина убил инвалида из-за 3000 тысяч рублей 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comМужчина убил инвалида из-за 3000 тысяч рублейСледователями Лысковского МСО СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего мужчины в совершении убийства. Как сообщило Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 декабря 2017 года в дневное время в доме с. Семьяны Воротынского района хозяин дома, заподозрив гостя в краже денег (3 тысячи рублей), нанес потерпевшему множественные (более 20) ножевые ранения по телу. От полученных телесных повреждений 63-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного злоумышленник перенес тело погибшего в заброшенную баню, расположенную на придомовой территории, и скрылся с места преступления.
Впоследствии, тело мужчины, который являлся инвалидом (у него отсутствовали кисти рук), обнаружил участковый уполномоченный полиции.
19 декабря 2017 года в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий оперативные сотрудники полиции установили, что подозреваемый находился в Уренском районе области, где он и был задержан.
Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, он заключен под стражу. Ранее он уже судим.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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