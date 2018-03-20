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Житель Севастополя пойдет под суд за совращение подростка в соцсетях
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Житель Севастополя пойдет под суд за совращение подростка в соцсетях 

РИА Новости 9 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Севастополец предстанет перед судом по обвинению в разврате подростка в социальных сетях, сообщает севастопольское управление Следственного комитета России.
Следователи установили, что в январе-феврале этого года мужчина в социальной сети «ВКонтакте» вел переписку на интимные темы с 14-летним подростком.
"Злоумышленник, зная о несовершеннолетнем возрасте мальчика, склонял его к мужеложству и отправлял фотографии непристойного содержания. После того, как подросток рассказал об этих фактах родителям, они обратились с заявлением в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Уголовное дело о развратных действиях без применения насилия с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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