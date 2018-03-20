Житель Севастополя пойдет под суд за совращение подростка в соцсетях

Следователи установили, что в январе-феврале этого года мужчина в социальной сети «ВКонтакте» вел переписку на интимные темы с 14-летним подростком.

"Злоумышленник, зная о несовершеннолетнем возрасте мальчика, склонял его к мужеложству и отправлял фотографии непристойного содержания. После того, как подросток рассказал об этих фактах родителям, они обратились с заявлением в правоохранительные органы ", — говорится в сообщении.

Уголовное дело о развратных действиях без применения насилия с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.